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        İşçi servis midibüsüyle otomobil çarpıştı: 12 yaralı

        AFYONKARAHİSAR'da tekstil işçilerini taşıyan midibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 12 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 00:22 Güncelleme: 20.04.2025 - 00:25
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        İşçi servis midibüsüyle otomobil çarpıştı: 12 yaralı
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        AFYONKARAHİSAR'da tekstil işçilerini taşıyan midibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 12 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 17.00 sıralarında Çobanlar- Bolvadin karayolu, Çobanlar kavşağında meydana geldi. Erhan E. idaresindeki 03 AHF 656 plakalı tekstil işçilerini taşıyan midibüs ile Arif Eren Ö. yönetimindeki 15 PR 935 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrulan midibüs yan yattı. Kazada araçlarda bulunan 1'i ağır 12 kişi yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere götürüldü.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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