Su seviyesi düşen Eber Gölü'nde kaçak kullanım yılda 22 milyon ton

AliFuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DAH)- TÜRKİYE'nin 12'nci büyük gölü olan Afyonkarahisar'daki Eber Gölü'nün su seviyesi 1,5 metreye kadar geriledi. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden (AKÜ) Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, gölden yılda yaklaşık 22 milyon ton kaçak su kullanıldığını belirterek, eylülde su seviyesinin 75 santimetreye kadar düşme riski olduğunu söyledi.

Afyonkarahisar'ın Çay, Bolvadin ve Sultandağı ilçe sınırlarında yer alan Eber Gölü, birçok endemik bitkiyi ve hayvan popülasyonunu barındırıyor. Tektonik kökenli son buzul çağı göllerinden Eber'de vahşi tarımsal sulama ve kuraklık nedeniyle önceki yıllara oranla su seviyesinde önemli ölçüde azalma yaşandı. Ulusal öneme sahip sulak alanlardan biri olan, Türkiye'nin 12'nci büyük gölü olarak nitelendirilen Eber Gölü, kuruma tehlikesiyle karşı karşıya geldi. 1993 yılında 10-15 metre derinliğe sahip olan gölde şu anda su seviyesi 1,5 metreye kadar geriledi.

AKÜ Doğa Koruma ve Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yılda 11 milyon ton su kullanım izni verilen gölden, 2022 yılı verilerine göre kaçak kullanımlar nedeniyle yılda 33 milyon ton çekildiğini söyledi. Prof. Dr. Erişmiş, "Son 2 aydan beridir yani nisan, mayıs aylarından beridir, 10 günlük aralıksız neredeyse yağışlar oldu. Yine peşi sıra yağmur devam etti. Bu seviye itibarıyla bakılacak olursa su seviyesinde kısmı olsa da artış var. Fakat bizim şöyle bir sorunumuz var. Göldeki var olan su 1990'ların, 91'lerin seviyelerindeki veya 2024'teki, 2023'teki beklentiyi beklememek lazım. Şu anda var ama eylül ayında ne olacağıyla ilgili havalar ısındığından, kaçak sulama ve bu türlü tarımsal faaliyetlerden, vahşi sulama bağlamına bakıldığı zaman suyun azalacağını söyleyebiliriz" dedi.