Afyonkarahisar'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada her iki araç sürücüsü ile otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 27 YU 355 plakalı tır ile 03 AFK 776 plakalı otomobil, Bolvadin-Çobanlar kavşağında çarpıştı.

