        Afyonkarahisar'da boşandığı eşinin dayısını öldüren zanlı yakalandı

        Afyonkarahisar'da boşandığı eşinin dayısını öldüren zanlı yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde boşandığı eşinin dayısını öldüren zanlı tutuklandı.

        Giriş: 05.01.2026 - 16:36 Güncelleme: 05.01.2026 - 16:36
        Afyonkarahisar'da boşandığı eşinin dayısını öldüren zanlı yakalandı
        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde boşandığı eşinin dayısını öldüren zanlı tutuklandı.

        Bekir B, ilçe merkezinde karşılaştığı boşandığı eşinin dayısı Mahmut B. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

        Kavgaya dönüşen olayda Mahmut B. silahla yaralandı.

        Ambulansla Sinanpaşa Devlet Hastanesine kaldırılan Mahmut B. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kaçan zanlı Bekir B. kent merkezinde polis ekiplerince yakalandı.

        Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

