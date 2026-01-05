Afyonkarahisar'da boşandığı eşinin dayısını öldüren zanlı yakalandı
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde boşandığı eşinin dayısını öldüren zanlı tutuklandı.
Bekir B, ilçe merkezinde karşılaştığı boşandığı eşinin dayısı Mahmut B. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda Mahmut B. silahla yaralandı.
Ambulansla Sinanpaşa Devlet Hastanesine kaldırılan Mahmut B. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaçan zanlı Bekir B. kent merkezinde polis ekiplerince yakalandı.
Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
