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        Polis ekipleri, motosikletle öğrencileri sınava yetiştirdi

        AFYONKARAHİSAR'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne geçici kimlik belgesi almak için gelen öğrencileri sınava girecekleri okula yetiştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 12:13 Güncelleme: 21.06.2025 - 12:20
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        Polis ekipleri, motosikletle öğrencileri sınava yetiştirdi
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        AFYONKARAHİSAR'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne geçici kimlik belgesi almak için gelen öğrencileri sınava girecekleri okula yetiştirdi.

        Afyonkarahisar'da Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için adaylar, belgeleri kontrol edilerek salona alındı. Kentte, İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri ekibi, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nden geçici kimlik belgesi almak için gelen adaylara yardım etmek için tedbir aldı. Aracı olmayan öğrenciler, müdürlükten sonra Motosikletli Polis Timleri tarafından sınava gireceği okula götürüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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