Eskişehir'de çıkan orman yangını, 3'üncü günde Afyonkarahisar'da sürüyor (3)
4UÇAKLA MÜDAHALE EDİLİYOREskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp, Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle ilerlemeye devam ediyor.
4UÇAKLA MÜDAHALE EDİLİYOR
Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çıkıp, Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle ilerlemeye devam ediyor. 4 yangın söndürme uçağı, alevlere müdahale ediyor. Yangının ilerlediği bölgelerdeki bazı çiftçiler, alevlerin ulaşmasını önlemek için tarla sınırlarına traktörlerle çukurlar açtı. Bazı çiftçiler, daha önce balyaladıkları samanları topladı. Jandarma ekipleri, vatandaşları yangın bölgesinden uzaklaştırdı.
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