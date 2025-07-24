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        Eskişehir'de çıkan orman yangını, 3'üncü günde Afyonkarahisar'da sürüyor (3)

        4UÇAKLA MÜDAHALE EDİLİYOREskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp, Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle ilerlemeye devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 15:08 Güncelleme: 24.07.2025 - 15:08
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        Eskişehir'de çıkan orman yangını, 3'üncü günde Afyonkarahisar'da sürüyor (3)
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        4UÇAKLA MÜDAHALE EDİLİYOR

        Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çıkıp, Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle ilerlemeye devam ediyor. 4 yangın söndürme uçağı, alevlere müdahale ediyor. Yangının ilerlediği bölgelerdeki bazı çiftçiler, alevlerin ulaşmasını önlemek için tarla sınırlarına traktörlerle çukurlar açtı. Bazı çiftçiler, daha önce balyaladıkları samanları topladı. Jandarma ekipleri, vatandaşları yangın bölgesinden uzaklaştırdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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