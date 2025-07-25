Eskişehir'de çıkıp, Afyonkarahisar'a sıçrayan yangın kontrol altında (2)

Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada Eskişehir'de çıkıp Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine sıçrayan yangının soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Orman Genel Müdürlüğü'nden edinilen son bilgilere göre Afyonkarahisar sınırlarına geçen yangının soğutma işlemlerine karadan 45 arazöz, 12 su ikmal aracı, 2 dozer, 2 treyler, 2 ambulans ve toplam 300 personelle devam etmektedir" denildi.

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