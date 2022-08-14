Sandıklı'da aşure etkinliği düzenlendi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Sandıklı ilçesine bağlı Selçik köyünde aşure etkinliği düzenlendi.

Köy meydanındaki etkinliğe, Selçik Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Metin Süleyman Özdemir ve Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl katıldı.

Çöl, köyün adını yaptığı etkinliklerle duyuran Selçik Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Metin Süleyman Özdemir ve muhtara yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek Sandıklı Belediyesi olarak kendilerinin her zaman yanında olduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından vatandaşlara aşure ikram edildi.

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