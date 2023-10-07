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        Gönüllü veteriner fakültesi öğrencileri yaban hayvanlarının iyileşmesi için çabalıyor

        ARİF YAVUZ - Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veteriner Fakültesi öğrencileri, bitkin ya da yaralı bulunan yaban hayvanlarının tedavi edilmesinde ve doğaya bırakılmasında görev alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 11:16 Güncelleme: 07.10.2023 - 11:16
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        Gönüllü veteriner fakültesi öğrencileri yaban hayvanlarının iyileşmesi için çabalıyor
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        ARİF YAVUZ - Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veteriner Fakültesi öğrencileri, bitkin ya da yaralı bulunan yaban hayvanlarının tedavi edilmesinde ve doğaya bırakılmasında görev alıyor.

        AKÜ Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (AKÜREM), Afyonkarahisar'ın yanı sıra Kütahya, Uşak, Denizli ve Eskişehir'den getirilen çok sayıda yabani hayvan tedavi ediliyor.

        İki bin metrekaresi kapalı 10 bin metrekare alana kurulan merkez, çeşitli nedenlerle yaralanan ya da rahatsızlanan çok sayıda yaban hayvanına hizmet veriyor.

        Merkezde tedavi altına alınan onlarca hayvan, gönüllü 60 öğrencinin de katkısıyla sağlığına kavuştuktan sonra doğaya bırakılıyor.

        - Yılda ortalama 500-600 yaban hayvanı getiriliyor

        AKÜREM Müdürü Prof. Dr. İsmail Aytekin, AA muhabirine, 2016'da kurulan merkezde, yaban hayatına yönelik tedavi, bakım, besleme, rehabilitasyon ve hayvanların doğaya uyum noktasında çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

        AKÜREM'de akademik personel ile öğrencilerin görev üstlendiğini aktaran Aytekin, şu bilgileri paylaştı:

        "Teslim aldığımız hayvanların önce genel muayenesini yapıyoruz. Tahlilleri sonrası hayvanların tedavilerini yapıyoruz. Tedaviyle birlikte bakım ve beslemelerini yapıyor, iyileşme sürecini yürütmeye çalışıyoruz. Bölgedeki illerden merkeze yılda ortalama 500-600 yaban hayvanı getiriliyor. Burada sinerji ve uyum içinde öğrencilerimizle yaban hayvanlarının tedavi, bakım, besleme ve rehabilitasyon aşamalarını hep birlikte götürüyoruz. Öğrencilerimiz, iç hastalıkları, cerrahi, doğum, bakım ve beslemeyle alakalı uygulama yapıyor. Aynı zamanda burası, yaban hayatı konusunda tecrübe kazanmalarında öğrencilere bir eğitim kurumu olarak katkı veriyor."

        - "Mesleğimizin her noktası zor ama seviyoruz"

        Veteriner Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Alperen Yaraş, AKÜREM'de iki yıldır gönüllü olarak görev üstlendiğini dile getirdi.

        Küçüklüğünden bu yana yaban hayvanlarına karşı ilgili olduğuna dikkati çeken Yaraş, "Bu hayvanları yakından görme, onlara dokunma isteğim hep vardı. Hatta ilerleyen yıllarda yaban ve egzotik hayvanlar üzerine kariyer hedefim ve hayalim var. Mesleğimizin her noktası zor ama seviyoruz. Buraya ilk geldiğimde büyülendim. Benim için yakından yaban hayvanlarının bu kadar büyük olduklarını görmek çok güzeldi. Burada hocalarımız bize farklı eğitimler verdi, tecrübe oldu." diye konuştu.

        Öğrencilerden Selin Ayça Engin ise yaban hayvanlarının tedavi ve bakım süreçlerini AKÜREM'de deneyimlediğini, burada görev almaktan mutlu olduğunu ifade etti.

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