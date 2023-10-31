Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığınca S.H'nin evinde uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurduğu, kullandığı ve ticaretini yaptığı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada, bir miktar esrar ele geçirildi, S.H. gözaltına alındı.