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        Sandıklı'da Proje Koordinasyon Birimi kuruldu

        Sandıklı ilçesinde Proje Koordinasyon Birimi kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 11:28 Güncelleme: 01.11.2023 - 11:29
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        Sandıklı'da Proje Koordinasyon Birimi kuruldu
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        Sandıklı ilçesinde Proje Koordinasyon Birimi kuruldu.

        Birim, Kaymakamı Önder Çengel'in girişimleriyle Kaymakamlık bünyesindeki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden, sivil toplum kuruluşları ile esnaf temsilcilerine ulaşacak.

        Birimin, ilçede ekonomik ve sosyal alanlarda kalkınma ile gelişmesine yönelik faaliyet, girişim ve yatırımların arttırılması için kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, özel sektör-sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde, etkin kullanımını sağlamak amacıyla kurulduğu öğrenildi.

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