Sinan Yücer, Afyonspor'un yeni teknik direktörü oldu TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Afyonspor'un teknik direktörlük görevine Sinan Yücer getirildi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Afyonspor'un teknik direktörlük görevine Sinan Yücer getirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Afyonspor'un teknik direktör Sinan Yücer ile anlaşma sağladığı belirtildi.

Afyonspor Kulüp Başkanı Erkan Çelik'in Yücer ile sözleşme imzaladığı ifade edildi.

Yücer'in ekibinde Yardımcı Antrenör olarak Ercan Şahin, Kaleci Antrenörü olarak Rafet Önür ve analist olarak da Galip Özdokur'un görev alacağı bildirildi.