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        İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, Afyonkarahisar'da teşkilat buluşmasında konuştu:

        İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, 2023 seçimi çok iyi şartlara rağmen bir ittifak kurarak kazanamadıklarını belirterek, "Şimdi bize diyorlar ki, 2024'te de ittifak kuralım. Ne yapalım? 2028'i mi kaybedelim sizin güzel hatırınız için. İYİ Parti'nin 2028 yılındaki seçimlerindeki hedefi cumhurbaşkanlığını kazanmak ve bu ucube sisteme son vermek olacaktır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 17:09 Güncelleme: 12.11.2023 - 17:09
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        İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, Afyonkarahisar'da teşkilat buluşmasında konuştu:
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        İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, 2023 seçimi çok iyi şartlara rağmen bir ittifak kurarak kazanamadıklarını belirterek, "Şimdi bize diyorlar ki, 2024'te de ittifak kuralım. Ne yapalım? 2028'i mi kaybedelim sizin güzel hatırınız için. İYİ Parti'nin 2028 yılındaki seçimlerindeki hedefi cumhurbaşkanlığını kazanmak ve bu ucube sisteme son vermek olacaktır." dedi.

        Dervişoğlu, Afyonkarahisar'da partisinin il başkanlığınca bir düğün salonunda düzenlediği teşkilat buluşmasında yaptığı konuşmada, bazı çevreler ile kendi içlerindeki bazı arkadaşlarının Millet İttifakı'nı yenilenmediği takdirde CHP'nin belediyeleri kaybedeceği söylemlerinde bulunduğunu belirtti.

        İYİ Partinin CHP'ye yerel seçim başarısı sağlamak için kurulmuş bir seçim aparatı olmadığını dile getiren Dervişoğlu, şöyle devam etti:

        "İYİ Parti, bu büyük milletin makus tarihini yenebilmek için kurulmuştur. İYİ Parti'yi teşekkül ettiren insanlar, Atatürk'ün kurmuş olduğu büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesine inanmış yürekli Türk milliyetçileridir. Bu isteyen istediği gibi algılayabilir. Bu söylediklerimden kendisini isteyen, istediği payı da çıkarabilir. Biz, Türk milliyetçisiyiz. Sevdası ve kaygısı Türkiye'nin geleceği olan büyük Türk milletinin geleceği olan insanlar tarafından İYİ Parti'yi kurduk ve yaşatmaya çalışıyoruz. Ayrıca, İYİ Parti'yi sadece biz kurmadık. Partileri millet kuran millet yaşatır. İhtiyaç hasıla olmaz ise şayet, millet kapatır. İYİ Parti hiç kimsenin aparatı değildir. Büyük Türk milletinin partisidir, Türk milletinin kurduğu partidir. Hedefi büyük Türk milletini iktidar olarak yönetmektir."

        Dervişoğlu, partisinden ayrılanlar için de "Gittiyseniz gittiniz. Keşke gitmeseydiniz. Gittiğiniz yerde dilerim ki yolunuz açık olur. Siz istediğiniz yere gidin. Ben buradayım. Biz buradayız. Afyonkarahisar burada." diye konuştu.

        - Afyonkarahisar'ın tüm belediyelerine talibiz

        Milletin iradesine diyecek bir şeylerin olmadığını aktaran Dervişoğlu, İYİ Parti'yi milletin terazisinde tarttırmak istediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Biz bir ittifak kurduk 2019'da her türlü fedakarlığı yaptık, belediyeleri aldık. CHP'li belediye başkan adayları, Millet İttifakı adayı olarak seçildi. Ama 2023'de seçim kaybettik. Bu seçimi kaybetmemizin sebebi bizi başka şeylerle, ilişkilendirerek siyaseten mahkum etmeye çalıştılar. 2023 seçimi çok iyi şartlara rağmen bir ittifak kurarak kazanamamışız. Şimdi bize diyorlar ki, 2024'de de ittifak kuralım. Ne yapalım? 2028'i mi kaybedelim sizin güzel hatırınız için. İYİ Parti'nin 2028 yılındaki seçimlerindeki hedefi cumhurbaşkanlığını kazanmak ve bu ucube sisteme son vermek olacaktır. Bu iradeyle yollara düştük. Bu sebeple Afyonkarahisar'ın 60 belediyesinin hepsine talibiz. 20'sini kazanacağımıza dair de büyük bir iddiamız var."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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