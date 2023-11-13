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        Afyonkarahisar'da bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da otomobilin bariyere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 11:03 Güncelleme: 13.11.2023 - 11:06
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        Afyonkarahisar'da bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da otomobilin bariyere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        R.K, (38) idaresindeki 77 AAB 473 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolunun 26. kilometresindeki Bayramgazi rampasında bariyere çarptı.

        Kazada, sürücü ile araçtaki Y.K. (37), S.K. (17), B.K. (12) ve Ö.F.K. (6) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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