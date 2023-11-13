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        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, biri bebek 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 20:21 Güncelleme: 13.11.2023 - 20:35
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        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, biri bebek 4 kişi yaralandı.

        E.T. (24) idaresindeki 35 BMT 151 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Konya kara yolu Işıklar beldesi yakınlarında B.B'nin (47) kullandığı 03 ET 893 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile 03 ET 893 plakalı otomobildeki F.B. (45), F.B. (20) ve B.Y.B. (1) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan F.B. (45) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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