Haluk Levent, Afyonkarahisar'da 23 Nisan kutlamalarında sahne aldı
Haluk Levent, Afyonkarahisar'daki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında konser verdi.
Haluk Levent, Afyonkarahisar'daki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında konser verdi.
Konser, Afyonkarahisar Belediyesi tarafından düzenlendi.
Sanatçının Zafer Meydanı'ndaki konserine çok sayıda kişi katıldı. En sevilen parçalarını seslendiren Levent'e müzikseverler eşlik etti.
Konserin sonunda Levent'in performansı, dinleyiciler tarafından alkışlandı.
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