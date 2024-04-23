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        Haluk Levent, Afyonkarahisar'da 23 Nisan kutlamalarında sahne aldı

        Haluk Levent, Afyonkarahisar'daki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 23:08 Güncelleme: 23.04.2024 - 23:08
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        Haluk Levent, Afyonkarahisar'da 23 Nisan kutlamalarında sahne aldı
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        Haluk Levent, Afyonkarahisar'daki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında konser verdi.

        Konser, Afyonkarahisar Belediyesi tarafından düzenlendi.

        Sanatçının Zafer Meydanı'ndaki konserine çok sayıda kişi katıldı. En sevilen parçalarını seslendiren Levent'e müzikseverler eşlik etti.

        Konserin sonunda Levent'in performansı, dinleyiciler tarafından alkışlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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