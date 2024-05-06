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        Afyonkarahisar'da trafo ve baz istasyonu hırsızı tutuklandı

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Küçükhüyük beldesinde elektrik trafosu içinde bulunan 2 inventör ile Akören beldesinde elektrik trafosu içinde bulunan 2 sürücü pompa beyninin çalınması olayıyla ilgili 1 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 15:30 Güncelleme: 06.05.2024 - 15:30
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        Afyonkarahisar'da trafo ve baz istasyonu hırsızı tutuklandı
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        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Küçükhüyük beldesinde elektrik trafosu içinde bulunan 2 inventör ile Akören beldesinde elektrik trafosu içinde bulunan 2 sürücü pompa beyninin çalınması olayıyla ilgili 1 kişi tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan detaylı araştırma sonucu, hırsızlık olaylarını B.K hırsızlık suçundan kaydı olan şüphelinin yaptığı tespit edildi.

        Ekipler tarafından fiziki takip sırasında, B.K'nın araç ile Uşak devlet kara yolu üzerinde bulunan özel bir şirkete ait baz istasyonunda bulunan 2 inventörün kablolarını keserek yerinden çıkardığı esnada, sivil araçları fark etmesi üzerine kaçmaya çalışırken Balmahmut köyünde bulunan bir petrol istasyonunda yakalandı.

        B.K'nin üzerinde ve araçta yapılan aramada, bir bıçak, 3 tornavida, bir faz dijital kontrol kalemi, bir tel kesme makası, bir ip, 4 izolasyon eldiveni, bir alet çantası, bir alyan takımı, 4 kablo pabucu, bir metal glames, bir kerpeten, bir pense, 3 somun anahtarı,

        bir boru anahtarı ve bir araç teybi ele geçirildi.

        Yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Afyonkarahisar 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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