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        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, "Altın Çağ" tiyatro oyununu izledi

        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, öğrencilerin sergilediği "Altın Çağ" tiyatro oyununu izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 15:48 Güncelleme: 04.06.2024 - 15:48
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        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, "Altın Çağ" tiyatro oyununu izledi
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        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, öğrencilerin sergilediği "Altın Çağ" tiyatro oyununu izledi.

        Yiğitbaşı, Hattat Ahmet Karahisari Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyanet Vakfı işbirliğiyle düzenlenen "Hayata Köprü Sanat Projesi" kapsamında hazırlanan Altın Çağ tiyatro gösterimine katıldı.

        Burada konuşan Yiğitbaşı, çocukların sanatla iç içe olmalarına kıymet verildiğini aktaran Yiğitbaşı, "Orta Çağ'ın aslında bir altın çağ olduğunu şimdi çocuklarımız çok güzel şekilde öğrendiler. Gerçekten çok gurur duydum. Çok anlamlı." ifadesini kullandı.

        Konuşmaların ardından Yiğitbaşı ve kurum müdürleri, öğrencilerin sergilediği tiyatroyu izledi.

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