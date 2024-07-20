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        Afyonkarahisarlı öğrenciler Dünya Klavye Şampiyonası'nda derece elde etti

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan lise öğrencileri Nisan Maya Tunçoğlu ile Merve Mutlu, Polonya'daki Dünya Klavye Şampiyonası'da madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 17:35 Güncelleme: 20.07.2024 - 17:35
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        Afyonkarahisarlı öğrenciler Dünya Klavye Şampiyonası'nda derece elde etti
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan lise öğrencileri Nisan Maya Tunçoğlu ile Merve Mutlu, Polonya'daki Dünya Klavye Şampiyonası'da madalya kazandı.

        Polonya'nın Katowice şehrinde 13 -17 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Dünya Klavye Şampiyonası'na katılan Tunçoğlu, 30 dakikalık hatasız sürat yarışında küçükler kategorisinde birinci olurken, Mutlu üçüncülüğü elde etti.

        Tunçoğlu, daha sonra küçükler kategorisinde ses deşifre, canlı deşifre ve kayıt deşifre kategorilerinde de birincilik kazandı.

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