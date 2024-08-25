Beşiktaş Kulübü Başkanı Arat, Kocatepe'deki anma ve kutlama programına katıldı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü dolayısıyla Afyonkarahisar Beşiktaşlılar Derneği tarafından düzenlenen anma ve kutlama programına katıldı.

Taraftarlarla birlikte zafer yolunda yürüyen Başkan Arat, daha sonra Kocatepe'deki anıta çelenk bıraktı.

Burada konuşan Arat, ulusun bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından birini anmak için toplandıklarını belirtti.

Kocatepe'nin, milletin bağımsızlık mücadelesinin kalbinin attığı yer olduğunu kaydeden Arat, şöyle konuştu:

Bu zafer, sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda bir ulusun bağımsızlık ve hürriyet arzusunun simgesidir. Biz Beşiktaşlılar olarak, bu kutlu zaferin manevi mirasını kalbimizde taşımaktayız. Armamızın merkezinde yer alan ay yıldızlı Türk bayrağının önemin bilincindeyiz. Kulübümüz, geçmişten bugüne Türk milletinin mücadelesine ve zaferine her zaman sahip çıkmış, bu değerleri gelecek nesillere aktarmayı kendine görev bilmiştir. Başta Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları aziz şehitleri sonsuz minnet ve şükranla anıyoruz. Bu büyük kahramanlık destanı Beşiktaşlının ve Türk milletinin her zerresinde yaşamaya devam edecektir. Büyük Önder Atatürk'ün izinde Beşiktaşlı bu mirasa sahip çıkacak. Yaşatmaya devam edecek. Her Türk evladı da bunu yaşatmaya devam edecek. Sadece Beşiktaşlılar değil."