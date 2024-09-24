Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Sosyal medyadan dolandırıcılık iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı

        Afyonkarahisar merkezli 9 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 20 şüphelinden 8'itutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 13:31 Güncelleme: 24.09.2024 - 13:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sosyal medyadan dolandırıcılık iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar merkezli 9 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 20 şüphelinden 8'itutuklandı.

        Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından "sıfır faizli kredi", "ucuz ürün satışı" ve "ucuz otel ile villa rezervasyonu" reklamları vererek dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, 5 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 272 kişiden yaklaşık 17 milyon 500 bin lira alarak kripto hesaplara aktaran 20 zanlıyı belirledi.

        Afyonkarahisar merkezli İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Eskişehir, Muğla, Nevşehir ve Samsun'daki adreslerine düzenlenen operasyonda, çok sayıda dijital materyal ile başkalarına ait banka ve kredi kartı ele geçirildi.

        Ekipler, dijital materyaller üzerinde yaptığı incelemelerde ise çok sayıda vatandaşın kimlik bilgileri, fotoğrafları, kripto hesaplarına ve mobil bankacılık uygulamalarına ait giriş şifreleri tespit edildi.

        Gözaltına alınan 20 şüpheliden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen 16 zanlıdan 8'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bayrampaşa'da park yeri savaşı: Pompalıyla dehşet saçtı
        Bayrampaşa'da park yeri savaşı: Pompalıyla dehşet saçtı
        Bakanlıktan abonelik hizmetlerine yönelik yanıltıcı uygulamalara ceza
        Bakanlıktan abonelik hizmetlerine yönelik yanıltıcı uygulamalara ceza
        Kadın öğretmene erkek öğrenciye cinsel tacizden 14.5 yıl hapis!
        Kadın öğretmene erkek öğrenciye cinsel tacizden 14.5 yıl hapis!
        Motosikletli haraç çetesi ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Motosikletli haraç çetesi ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Kadıköy fatihi Muslera!
        Kadıköy fatihi Muslera!
        Sayıştay tasarruf tedbirlerine aykırı harcamalar tespit etti
        Sayıştay tasarruf tedbirlerine aykırı harcamalar tespit etti
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Osimhen'e Çizme kancası!
        Osimhen'e Çizme kancası!
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        Karadeniz'i bekleyen büyük tehlike: Yerleşim alanları doğrudan etkilenecek
        Karadeniz'i bekleyen büyük tehlike: Yerleşim alanları doğrudan etkilenecek
        Polis tarafından aranırken eski sevgilisini öldürdü!
        Polis tarafından aranırken eski sevgilisini öldürdü!
        Hizbullah'ın komuta kademesinde ağır kayıplar
        Hizbullah'ın komuta kademesinde ağır kayıplar
        Trump'tan Zelenskiy'e: Tarihin en büyük pazarlamacısı
        Trump'tan Zelenskiy'e: Tarihin en büyük pazarlamacısı
        Bir araçta arama yapıldı! Değeri 66 milyon TL! Tam 22 külçe!
        Bir araçta arama yapıldı! Değeri 66 milyon TL! Tam 22 külçe!
        Veda töreni düzenlendi
        Veda töreni düzenlendi
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?

        Benzer Haberler

        İscehisar'da "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konulu konferans verildi
        İscehisar'da "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konulu konferans verildi
        Lösemi tedavisi gören küçük Mevlüt Akif'e "ikinci can" Almanya'dan geldi
        Lösemi tedavisi gören küçük Mevlüt Akif'e "ikinci can" Almanya'dan geldi
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şatıroğlu, Sandıklı'yı ziyaret e...
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şatıroğlu, Sandıklı'yı ziyaret e...
        Afyon Kalesi'nde mahsur kalan çift kurtarıldı
        Afyon Kalesi'nde mahsur kalan çift kurtarıldı
        Afyonkarahisar'da "Matematiğin içinde matematik var" projesi başladı
        Afyonkarahisar'da "Matematiğin içinde matematik var" projesi başladı
        İhsaniye'de üniversite öğrencileri çevre günü etkinliği düzenledi
        İhsaniye'de üniversite öğrencileri çevre günü etkinliği düzenledi