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        Afyonkarahisar'da tartıştığı eşini öldüren koca intihar etti

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tartıştığı eşini öldüren koca, intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 23:41 Güncelleme: 29.09.2024 - 23:48
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        Afyonkarahisar'da tartıştığı eşini öldüren koca intihar etti
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        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tartıştığı eşini öldüren koca, intihar etti.

        İlçenin Kacerli Mahallesi'nde Satı Aktan (49) ile eşi Seydi Aktan (55) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Seydi Aktan, evde bulundurduğu tüfekle eşini vurdu. Kavgada araya giren çiftin oğlu M.A. da saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

        Seydi Aktan daha sonra intihar etti.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan Satı Aktan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        M.A'nın durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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