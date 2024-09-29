Afyonkarahisar'da tartıştığı eşini öldüren koca intihar etti
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tartıştığı eşini öldüren koca, intihar etti.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tartıştığı eşini öldüren koca, intihar etti.
İlçenin Kacerli Mahallesi'nde Satı Aktan (49) ile eşi Seydi Aktan (55) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Seydi Aktan, evde bulundurduğu tüfekle eşini vurdu. Kavgada araya giren çiftin oğlu M.A. da saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.
Seydi Aktan daha sonra intihar etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan Satı Aktan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
M.A'nın durumunun iyi olduğu bildirildi.
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