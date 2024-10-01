Afyonkarahisar'da 14 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Bu kapsamda ekipler, "hırsızlık, mala zarar verme, adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, hükümlü ve tutuklunun kaçması, herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.U'yu yakaladı.

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