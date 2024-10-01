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        Afyonkarahisar'da 14 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Afyonkarahisar'da hakkında 14 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 21:57 Güncelleme: 01.10.2024 - 22:01
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        Afyonkarahisar'da 14 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Afyonkarahisar'da hakkında 14 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda ekipler, "hırsızlık, mala zarar verme, adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, hükümlü ve tutuklunun kaçması, herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.U'yu yakaladı.

        Firari hükümlü, yapılan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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