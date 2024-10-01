Afyonkarahisar'da 14 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'da hakkında 14 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Afyonkarahisar'da hakkında 14 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, "hırsızlık, mala zarar verme, adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, hükümlü ve tutuklunun kaçması, herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.U'yu yakaladı.
Firari hükümlü, yapılan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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