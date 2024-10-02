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        "Örümcek Adam" Afyonkarahisar'da çocuklarla buluştu

        "Örümcek Adam" kostümüyle Türkiye turuna çıkan Salih Ayaz Koç, Afyonkarahisar'da çocukları eğlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 14:29 Güncelleme: 02.10.2024 - 14:58
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        "Örümcek Adam" Afyonkarahisar'da çocuklarla buluştu
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        "Örümcek Adam" kostümüyle Türkiye turuna çıkan Salih Ayaz Koç, Afyonkarahisar'da çocukları eğlendirdi.

        Koç, Ulu Cami, Afyon Kalesi çevresi ile Sultan Divani Mevlevihanesi'nde vatandaşlar ve çocuklarla bir araya geldi, çeşitli gösteriler yaptı.

        Kentte çeşitli etkinliklere de katılan Koç, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 5 ilde çocuklara moral vermek amacıyla gönüllü gösteriler yaptığını söyledi.

        Gittiği illerde esnafla da sohbet ettiğini aktaran Koç, "Çocuklara sürprizler yapıyor, hayallerimi gerçekleştiriyorum. Türkiye'nin gezen 'Örümcek Adamı' her yerde olabilir. Halkla birlikte olmaya devam edeceğim." dedi.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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