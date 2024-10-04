Afyonkarahisar'da DEAŞ şüphelisi yakalandı
Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yabancı uyruklu A.B'nin örgüt içerisinde faaliyet gösterdiğini tespit etti.
Belirlenen adrese özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda A.B. yakalandı.
Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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