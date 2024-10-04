Afyonkarahisar'da DEAŞ şüphelisi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yabancı uyruklu A.B'nin örgüt içerisinde faaliyet gösterdiğini tespit etti.

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