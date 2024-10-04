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        Afyonkarahisar'da DEAŞ şüphelisi yakalandı

        Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 12:24 Güncelleme: 04.10.2024 - 12:24
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        Afyonkarahisar'da DEAŞ şüphelisi yakalandı
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        Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yabancı uyruklu A.B'nin örgüt içerisinde faaliyet gösterdiğini tespit etti.

        Belirlenen adrese özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda A.B. yakalandı.

        Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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