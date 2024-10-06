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        Hırvatistan ve Litvanya'dan gelen öğrenciler Sandıklı'yı gezdi

        Erasmus Avrupa Birliği Projesi kapsamında Hırvatistan ve Litvanya'dan gelen öğrenciler, Sandıklı'yı yakından tanıma fırsatı buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 14:37 Güncelleme: 06.10.2024 - 14:37
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        Hırvatistan ve Litvanya'dan gelen öğrenciler Sandıklı'yı gezdi
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        Erasmus Avrupa Birliği Projesi kapsamında Hırvatistan ve Litvanya'dan gelen öğrenciler, Sandıklı'yı yakından tanıma fırsatı buldu.

        Sandıklı Kaymakamlığı'nın "Ayak izlerini hesaplamayı uygulamalı öğrenen çevreye duyarlı yeni nesil" isimli projesi kapsamında Hırvatistan ve Litvanya'dan gelen 14 proje ortağı misafir ilçede eğitim ve kültürel faaliyetlere başladı.

        İlçede termal otelde konaklayan öğrenciler, Sandıklı 100. Yıl Halk Kütüphanesinde toplanarak tanışma merasimi gerçekleşti.

        İlk günü eğitim ve sosyal etkinliklerle tamamlayan öğrenciler, Vali Gökmen Çiçek Spor Salonunda düzenlenen eğitim ve sosyal etkinlik faaliyetlerine katıldı.

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