Hırvatistan ve Litvanya'dan gelen öğrenciler Sandıklı'yı gezdi

İlk günü eğitim ve sosyal etkinliklerle tamamlayan öğrenciler, Vali Gökmen Çiçek Spor Salonunda düzenlenen eğitim ve sosyal etkinlik faaliyetlerine katıldı.

Sandıklı Kaymakamlığı'nın "Ayak izlerini hesaplamayı uygulamalı öğrenen çevreye duyarlı yeni nesil" isimli projesi kapsamında Hırvatistan ve Litvanya'dan gelen 14 proje ortağı misafir ilçede eğitim ve kültürel faaliyetlere başladı.

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