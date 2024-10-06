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        Afyonkarahisar'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 21:09 Güncelleme: 06.10.2024 - 21:18
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        Afyonkarahisar'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

        H.A. (56) idaresindeki 03 AAC 933 plakalı tır, ilçenin Salihler köyü mevkisinde karşı istikametten gelen N.B'nin (30) kullandığı 26 PY 170 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, N.B. ve araçta yolcu olarak bulunan F.B. (84) olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan L.B. (40) ve G.B. (48) Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Hastanede tedavi altına alınan G.B, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Tır sürücüsü H.A. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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