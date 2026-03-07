Afyonkarahisar'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da refüje devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı. S.A, idaresindeki 03 AAZ 371 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Sülümenli beldesi yakınlarında refüje devrildi. Kazada, sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

