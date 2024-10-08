Afyonkarahisar'da 2 kişiyi yaralayan şüpheliler gözaltına alındı

Ekipler, ruhsatsız tüfek ve tabanca ile yakaladıkları şüphelileri gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştirenlerin K.K, R.D. ve R.K. olduğunu belirledi.

Ataköy Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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