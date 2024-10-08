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        Afyonkarahisar'da 2 kişiyi yaralayan şüpheliler gözaltına alındı

        Afyonkarahisar'da kavga ettikleri 2 kişiden birini silahla vuran diğerini de darbederek yaralayan 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 18:03 Güncelleme: 08.10.2024 - 18:18
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        Afyonkarahisar'da 2 kişiyi yaralayan şüpheliler gözaltına alındı
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        Afyonkarahisar'da kavga ettikleri 2 kişiden birini silahla vuran diğerini de darbederek yaralayan 3 kişi gözaltına alındı.

        Ataköy Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.D bacağından silahla vurulurken E.A. da darp sonucu yaralandı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştirenlerin K.K, R.D. ve R.K. olduğunu belirledi.

        Ekipler, ruhsatsız tüfek ve tabanca ile yakaladıkları şüphelileri gözaltına aldı.

        Zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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