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        Afyonkarahisar'da aranan bir hükümlü evinin çatısında yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, aranan bir hükümlü evinin çatısında yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 09:22 Güncelleme: 10.10.2024 - 09:28
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        Afyonkarahisar'da aranan bir hükümlü evinin çatısında yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, aranan bir hükümlü evinin çatısında yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında, ilçenin Yeniköy köyünde oturan S.U'nun evine operasyon yaptı.

        Operasyonda, hakkında 1 yıl 2 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan S.U. gizlendiği evinin çatısında bulundu.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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