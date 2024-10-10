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        Afyonkarahisar'da devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

        Afyonkarahisar'da şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 14:43 Güncelleme: 10.10.2024 - 15:44
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        Afyonkarahisar'da devrilen kamyonetin sürücüsü öldü
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        Afyonkarahisar'da şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

        N.İ, (26) idaresindeki 43 FF 010 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Konya kara yolu Karaaslan kavşağı yakınlarında şarampole devrildi.

        Kazada kamyonet sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Yapılan incelemenin ardından sürücü N.İ'nin cenazesi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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