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        Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada 21 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 07:51 Güncelleme: 11.10.2024 - 08:00
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        Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada 21 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı.

        Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, Cumhuriyet köyü mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otobüsteki 21 kişi, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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