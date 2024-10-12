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        Afyonkarahisar'da kadına yönelik şiddete tepki gösterildi

        Afyonkarahisar'da bir araya gelen kadınlar, kadına yönelik şiddete tepki açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 15:04 Güncelleme: 12.10.2024 - 15:10
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        Afyonkarahisar'da kadına yönelik şiddete tepki gösterildi
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        Afyonkarahisar'da bir araya gelen kadınlar, kadına yönelik şiddete tepki açıklaması yaptı.

        Karahisar Kadın Platformu öncülüğünde, Zafer Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, "Kadına Şiddete Göz Yumma" pankartı açtı.

        Platform adına konuşan Kadın ve Demokrasi Vakfının (KADEM) Afyonkarahisar İl Temsilcisi Huriye Akçay, son dönemde gündeme gelen kadın ve çocuk cinayetleri ile şiddet ve taciz haberlerini büyük bir öfke ve üzüntüyle takip ettiklerini belirtti.

        Türkiye'deki kadın cinayetlerinden bazı örnekler veren Akçay, "Şiddetin nedeni, bahanesi veya gerekçesi olamaz. Kadın cinayetlerinin gelenekler, sapkın inanışlar veya kültürel gerekçelerle taraftar bulması, normalleşmesi veya sosyal medya malzemesi haline getirilmesi asla kabul edilemez. Kadın cinayetleri insanlık suçudur. Bu tür olaylara karşı, toplumun tüm kesimlerinin sesini yükseltmesi ve sorumluluk alması gerekir." ifadesini kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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