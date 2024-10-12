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        Afyonkarahisar'da ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

        Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde, ormanlık alana sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 18:41 Güncelleme: 12.10.2024 - 18:45
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        Afyonkarahisar'da ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor
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        Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde, ormanlık alana sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

        Alınan bilgiye göre, Yeşilhisar köyü Ambarderesi mevkisinde bulunan çöplükte yangın çıktı.

        Ormanlık alana sıçrayan yangını görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye jandarma, itfaiye arazözler ve iş makineleri sevk edildi.

        Ekiplerin yangını söndürmek için çalışması sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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