Afyonkarahisar'da ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor
Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde, ormanlık alana sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde, ormanlık alana sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Alınan bilgiye göre, Yeşilhisar köyü Ambarderesi mevkisinde bulunan çöplükte yangın çıktı.
Ormanlık alana sıçrayan yangını görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye jandarma, itfaiye arazözler ve iş makineleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürmek için çalışması sürüyor.
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