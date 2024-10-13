Afyonkarahisar'da kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Afyonkarahisar'da kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Afyonkarahisar'da kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, belirlenen 3 adres, 2 iş yeri ve 3 araçta yaptığı aramada, 9 bin 780 makaron, (filtreli sigara kağıdı) 2 bin 500 paket sigara, 10 litre etil alkol, 75 alkollü içki, 4 alkol kiti ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı emniyetteki ifadelerinin ardından adli işlem uygulanarak salıverildi.
Adliyeye sevk edilen 2 zanlı ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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