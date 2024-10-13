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        Afyonkarahisar'da kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar'da kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 00:18 Güncelleme: 13.10.2024 - 00:25
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        Afyonkarahisar'da kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
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        Afyonkarahisar'da kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, belirlenen 3 adres, 2 iş yeri ve 3 araçta yaptığı aramada, 9 bin 780 makaron, (filtreli sigara kağıdı) 2 bin 500 paket sigara, 10 litre etil alkol, 75 alkollü içki, 4 alkol kiti ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı emniyetteki ifadelerinin ardından adli işlem uygulanarak salıverildi.

        Adliyeye sevk edilen 2 zanlı ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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