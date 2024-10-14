Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 21:14 Güncelleme: 14.10.2024 - 21:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        M.K. yönetimindeki 20 TD 760 plakalı otomobil, Dazkırı Bozan köyü yakınlarında R.G. idaresindeki 42 FNM 20 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan araç sürücüleri ile S.K. ve R.G, Sandıklı ve Dinar Devlet Hastanelerine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı
        Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı
        Icardi'nin menajerinden açıklama!
        Icardi'nin menajerinden açıklama!
        14 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        14 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Mustafa Destici eleştirenlere tepkisinden sonra bankalara çağrı yaptı
        Mustafa Destici eleştirenlere tepkisinden sonra bankalara çağrı yaptı
        İsrail’in yeni hedefi Suriye mi?
        İsrail’in yeni hedefi Suriye mi?
        Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na
        Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na
        'Nobel liginde' 31. sıraya yükseldik
        'Nobel liginde' 31. sıraya yükseldik
        Mozart'ın kayıp gençlik senfonisi ortaya çıktı!
        Mozart'ın kayıp gençlik senfonisi ortaya çıktı!
        Polisi 7 kez bıçaklamıştı! "Pes" dedirten ayrıntı ortaya çıktı!
        Polisi 7 kez bıçaklamıştı! "Pes" dedirten ayrıntı ortaya çıktı!
        Tehditle yardım paralarını istediler
        Tehditle yardım paralarını istediler
        "Hayatta en çok ön yargılı insanlarla sınandım"
        "Hayatta en çok ön yargılı insanlarla sınandım"
        İki çocuk babasıydı! Eşinin kardeşi öldürdü!
        İki çocuk babasıydı! Eşinin kardeşi öldürdü!
        3. madde tartışması
        3. madde tartışması
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        "Markalar buz kesti"
        "Markalar buz kesti"
        Piyasanın gündemi yine savaş
        Piyasanın gündemi yine savaş
        "Parayı geri alırız"
        "Parayı geri alırız"

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da çöplükten ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü
        Afyonkarahisar'da çöplükten ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü
        Afyon'daki orman yangını 12,5 saat sonra kontrol altına alındı
        Afyon'daki orman yangını 12,5 saat sonra kontrol altına alındı
        Afyonkarahisar'da 4.4 büyüklüğünde deprem
        Afyonkarahisar'da 4.4 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde deprem
        Afyonkarahisar'da kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuk...
        Afyonkarahisar'da kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuk...
        Afyonkarahisar'da ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor
        Afyonkarahisar'da ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor