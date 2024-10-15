Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da trafikte tartıştıkları otomobil sürücüsünü darbeden 3 şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'da trafikte tartıştıkları sürücüyü darbeden 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 15:36 Güncelleme: 15.10.2024 - 15:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da trafikte tartıştıkları otomobil sürücüsünü darbeden 3 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'da trafikte tartıştıkları sürücüyü darbeden 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan ve bir otomobil sürücüsünün 3 kişi tarafından darbedilmesinin yer aldığı görüntülerle ilgili çalışma başlattı.

        Ekipler, olayın 10 Ekim'de Cumhuriyet Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı'nda yaşandığını ancak emniyete ve 112 Acil Çağrı Merkezine konuyla ilgili bir ihbar yapılmadığını belirledi.

        Otomobil sürücüsü S.B'yi (27), sinyal vermediği ve hatalı şerit değiştirdiği iddiasıyla darbettikleri belirlenen B.K. (43), B.K. (19) ve İ.K. (21) gözaltına alındı.

        Şüphelilerin, emniyetteki ifadelerinde, uyarmak için gittikleri otomobil sürücüsü S.B'nin kendilerine küfür ettiğini, bunun üzerine sürücüyü darbettikerini söyledikleri öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        Yeniden gözaltına alındı! İlkokulda cinsel taciz!
        Yeniden gözaltına alındı! İlkokulda cinsel taciz!
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Sevgi'yi silahla öldürdüler! Kaldırım taşına bağlayıp ırmağa attılar!
        Sevgi'yi silahla öldürdüler! Kaldırım taşına bağlayıp ırmağa attılar!
        Onu hatırlamıyorsanız dikkat! İşte en tehlikeli unutkanlık
        Onu hatırlamıyorsanız dikkat! İşte en tehlikeli unutkanlık
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Tetikçinin ifadesi ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Tetikçinin ifadesi ortaya çıktı
        Metehan, Nelsson'u geçti!
        Metehan, Nelsson'u geçti!
        Trump neden Hispanik ve Siyahlar arasında popüler?
        Trump neden Hispanik ve Siyahlar arasında popüler?
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor
        MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar
        MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar
        "Rehin tutuluyorum"
        "Rehin tutuluyorum"
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Gedson'un gözü milli takımda!
        Gedson'un gözü milli takımda!
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        Farklı düşünüyorlar
        Farklı düşünüyorlar
        ABD'de salıncak eyalet sayısı azalıyor
        ABD'de salıncak eyalet sayısı azalıyor

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, 89 yaşındaki Şerife Temel'i ziyaret etti
        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, 89 yaşındaki Şerife Temel'i ziyaret etti
        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralan...
        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralan...
        Afyonkarahisar'da çöplükten ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü
        Afyonkarahisar'da çöplükten ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü
        Afyon'daki orman yangını 12,5 saat sonra kontrol altına alındı
        Afyon'daki orman yangını 12,5 saat sonra kontrol altına alındı
        Afyonkarahisar'da 4.4 büyüklüğünde deprem
        Afyonkarahisar'da 4.4 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde deprem