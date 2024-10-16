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        Devlet desteğiyle ekilen brokoli belde üreticisine yeni gelir kapısı oldu

        CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde devlet desteğiyle ekilen brokoli, kazancıyla çiftçinin yüzünü güldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 11:10 Güncelleme: 16.10.2024 - 11:32
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        Devlet desteğiyle ekilen brokoli belde üreticisine yeni gelir kapısı oldu
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        CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde devlet desteğiyle ekilen brokoli, kazancıyla çiftçinin yüzünü güldürdü.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Brokoli Yetiştiriciliği Projesi 2022'de hayata geçirildi.

        Hibe destekli brokoli fideleri ilk yıl 11 dekar tarlaya ekildi. Bu alan geçen yıl 60 dekara, 2024'te 200 dekara ulaştı.

        Bu yıl dekardan ortalama 1,5-2 ton rekolte elde edilen ve kilogram fiyatı 30 lira olan brokoli, üreticisini sevindirdi.

        Gelecek yıl ise "Hedef 1 milyon fide" sloganıyla, üreticiler desteklenmeye devam edilecek.

        - Gelecek yıl üretim alanını artırmayı düşünüyorlar

        Üreticilerden 39 yaşındaki Mahmut Öztürk, AA muhabirine yaklaşık 18 yıldır tarımla uğraştığını ve işini severek yaptığını söyledi.

        Sinanpaşa Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle brokoli üretimine başladıklarını anlatan Öztürk, şunları kaydetti:

        "Brokoli hasadından çok güzel kazanç elde ettik. Beldede 18 çiftçiyiz. Bu sayıyı inşallah artıracağız. Bu yıl 200 dekarı ektik. Gelecek yıl 700 dekar alanı ekeceğiz. Devletten Allah razı olsun. Fideleri yüzde 65 hibeli aldık. Ürün ilk Afyonkarahisar'ın Taşoluk beldesinde ekildi. Çiftçiler olarak da ekime talep var. Ekim alanını daha da genişleterek, genç çiftçileri üretime teşvik ederek yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

        - "Brokoliye yönelik talep yüksek"

        Çiftçilerden Gökhan Karakoç da beldede 2 yıldır brokoli ekimi yaptığını belirterek, "Şu an 8 dekar alanda ekim yaptık. Daha önceden tarlaya arpa, buğday ekiyorduk. Şimdi brokoli ekmeye başladık. Ürünlerimiz genelde İstanbul'a gidiyor." diye konuştu.

        Çiftçilerden Mevlüt Öztürk ise verilen destek sayesinde 8 dekarlık alanı değerlendirdiklerini, brokoliye yönelik talebin yüksek olduğunu, ürün yetiştirmekte zorlandıklarını ifade etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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