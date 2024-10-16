Devlet desteğiyle ekilen brokoli belde üreticisine yeni gelir kapısı oldu

CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde devlet desteğiyle ekilen brokoli, kazancıyla çiftçinin yüzünü güldürdü.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Brokoli Yetiştiriciliği Projesi 2022'de hayata geçirildi.

Hibe destekli brokoli fideleri ilk yıl 11 dekar tarlaya ekildi. Bu alan geçen yıl 60 dekara, 2024'te 200 dekara ulaştı.

Bu yıl dekardan ortalama 1,5-2 ton rekolte elde edilen ve kilogram fiyatı 30 lira olan brokoli, üreticisini sevindirdi.

Gelecek yıl ise "Hedef 1 milyon fide" sloganıyla, üreticiler desteklenmeye devam edilecek.

- Gelecek yıl üretim alanını artırmayı düşünüyorlar Üreticilerden 39 yaşındaki Mahmut Öztürk, AA muhabirine yaklaşık 18 yıldır tarımla uğraştığını ve işini severek yaptığını söyledi. Sinanpaşa Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle brokoli üretimine başladıklarını anlatan Öztürk, şunları kaydetti: "Brokoli hasadından çok güzel kazanç elde ettik. Beldede 18 çiftçiyiz. Bu sayıyı inşallah artıracağız. Bu yıl 200 dekarı ektik. Gelecek yıl 700 dekar alanı ekeceğiz. Devletten Allah razı olsun. Fideleri yüzde 65 hibeli aldık. Ürün ilk Afyonkarahisar'ın Taşoluk beldesinde ekildi. Çiftçiler olarak da ekime talep var. Ekim alanını daha da genişleterek, genç çiftçileri üretime teşvik ederek yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.