Afyonkarahisar'da otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu 2 kişi öldü

Diğer yaralı yolcu Z.A. ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazada yaralanarak Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan sürücü S.Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan A.G. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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