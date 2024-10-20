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        Afyonkarahisar'da otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu 2 kişi öldü

        Afyonkarahisar'da otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 17:07 Güncelleme: 20.10.2024 - 17:17
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        Afyonkarahisar'da otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu 2 kişi öldü
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        Afyonkarahisar'da otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        S.Ç. idaresindeki 03 AFT 639 plakalı otomobil, merkez Dörtyol Mahallesi'nde bir alışveriş merkezi önünde park halinde bulunan 16 SHY 82 plakalı otomobile çarptı.

        Kazada yaralanarak Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan sürücü S.Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan A.G. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Diğer yaralı yolcu Z.A. ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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