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        Afyonkarahisar'da kamyonetin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kamyonetin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 16:45 Güncelleme: 21.10.2024 - 16:45
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        Afyonkarahisar'da kamyonetin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kamyonetin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.

        R.Ü (37) idaresindeki 34 FA 2256 plakalı kamyonet, Devlet Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki S.D (39), B.D (30), E.N.D (11) ve R.Y.D (7) Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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