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        Afyonkarahisar'da PTT'nin 184. müşterisine hediye verildi

        Afyonkarahisar'da PTT'nin 184. kuruluş yıl dönümünü etkinlikleri kapsamında 184'üncü müşterisine hediye verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 13:36 Güncelleme: 23.10.2024 - 13:44
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        Afyonkarahisar'da PTT'nin 184. müşterisine hediye verildi
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        Afyonkarahisar'da PTT'nin 184. kuruluş yıl dönümünü etkinlikleri kapsamında 184'üncü müşterisine hediye verildi.

        Bankalar Caddesi'ndeki Afyonkarahisar PTT Müdürlüğü'nde işlem yaptıran 184'üncü müşterisi Mikail Yılmaz oldu.

        PTT Afyonkarahisar Başmüdürü Mehmet Örsdemir, kurumun 184. yılı etkinlikleri kapsamında Yılmaz'a kurumun çeşitli hediyelerini takdim etti.

        Örsdemir, gazetecilere, "PTT'nin köklü geçmişi bulunuyor. İki asra yaklaşan tecrübesiyle Türkiye'nin iletişim alanındaki en güvenilir kurumlarından biri olarak kabul edilmektedir. Geniş hizmet yelpazesi ve Türkiye'nin dört bir yanına ulaşan iş ağıyla PTT, modern teknolojilere uyum sağlayarak sunduğu hizmetleri sürekli geliştiriyor."dedi.

        Yılmaz ise para çekmek için geldiği PTT'nin kendisine sürpriz yaptığını ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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