Afyonkarahisar'da PTT'nin 184. müşterisine hediye verildi

Afyonkarahisar'da PTT'nin 184. kuruluş yıl dönümünü etkinlikleri kapsamında 184'üncü müşterisine hediye verildi.

Bankalar Caddesi'ndeki Afyonkarahisar PTT Müdürlüğü'nde işlem yaptıran 184'üncü müşterisi Mikail Yılmaz oldu.

PTT Afyonkarahisar Başmüdürü Mehmet Örsdemir, kurumun 184. yılı etkinlikleri kapsamında Yılmaz'a kurumun çeşitli hediyelerini takdim etti.

Örsdemir, gazetecilere, "PTT'nin köklü geçmişi bulunuyor. İki asra yaklaşan tecrübesiyle Türkiye'nin iletişim alanındaki en güvenilir kurumlarından biri olarak kabul edilmektedir. Geniş hizmet yelpazesi ve Türkiye'nin dört bir yanına ulaşan iş ağıyla PTT, modern teknolojilere uyum sağlayarak sunduğu hizmetleri sürekli geliştiriyor."dedi.