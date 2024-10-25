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        Diyanet Akademisi Başkanı Kaan, Afyonkarahisar'da hafızlık icazet törenine katıldı

        Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan, Afyonkarahisar'da hafızlık icazet merasimine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 19:53 Güncelleme: 25.10.2024 - 19:53
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        Diyanet Akademisi Başkanı Kaan, Afyonkarahisar'da hafızlık icazet törenine katıldı
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        Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan, Afyonkarahisar'da hafızlık icazet merasimine katıldı.

        Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda hafızlık eğitimini tamamlayan 201 öğrenci için gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Ayasofya-ı Kebir Camii Uzman İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu'nın Kur'an-ı Kerim tilaveti, sonrası kız ve erkek hafızlar, salona geldi.

        Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan, programda yaptığı konuşmada, bugün burada Afyonkarahisar İl Müftülüğüne bağlı 6 Kur'an Kursu'nda hıfzlarını tamamlayan 109 erkek ve 92 kız hafızın icazet merasimini gerçekleştirmenin mutluluğunu, onurunu ve gururunu yaşadıklarını ifade etti.

        Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunu dile getiren Kaan, şöyle konuştu:

        "Tüm insanlığa gönderilmiş ilahi kitap, sonsuz hitaptır. Müslüman toplumların nezdinde Kur'an-ı Kerimi okumak, anlamak, usulüyle kıraat etmek her zaman farklı bir değere sahip olmuştur. Bugün ülkemizde 1800 Kur'an kursumuzda, 8 bin öğreticimiz ile 87 bin öğrencimizle bu hizmet devam etmektedir. 1975 yılından bugüne kadar Diyanet İşleri Başkanlığımızın kayıtlarına göre ülkemizde 217 bin hafızımız var. Yeter mi? Yetmez. Neden? Çünkü, hafızlarımızın sayısı ne kadar çok olursa, o kadar bu milletin geleceği güvence altına alınır."

        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı da büyük bir özveri ve sabırla hafız olma şerefine nail olan 201 genci tebrik etti.

        Etkinlikte, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu ve Hafız annesi Şeyma Yassıkaya da konuşma yaptı.

        Konuşmalarının ardından hafız öğrenciler Kur'an-ı Kerim okudu. Hafız icazeti alan öğrencilere hediyeler verildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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