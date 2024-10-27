Yaralı çakal ve kızıl şahin koruma altına alındı

Yaralı hayvanlar ekipler tarafından Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) bırakıldı.

Kızıl Şahin ve çakal Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Sandıklı ilçe şefliği personeline teslim edildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ve Hocalar ilçelerinde bulunan yaralı kızıl Şahin ve yaralı çakal tedaviye alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.