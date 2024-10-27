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        Yaralı çakal ve kızıl şahin koruma altına alındı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ve Hocalar ilçelerinde bulunan yaralı kızıl Şahin ve yaralı çakal tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 14:05 Güncelleme: 27.10.2024 - 14:14
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        Yaralı çakal ve kızıl şahin koruma altına alındı
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ve Hocalar ilçelerinde bulunan yaralı kızıl Şahin ve yaralı çakal tedaviye alındı.

        Vatandaşlar tarafından Sandıklı ilçesine bağlı Gökçealan köyü yakınlarında yaralı kızıl Şahin, Hocalar ilçesine bağlı İhsaniye köyü Kesikler Mahallesi'nde yaralı çakal bulundu.

        Kızıl Şahin ve çakal Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Sandıklı ilçe şefliği personeline teslim edildi.

        Yaralı hayvanlar ekipler tarafından Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) bırakıldı.

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