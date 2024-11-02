Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, Sandıklı'da ziyaretlerde bulundu

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Sandıklı'da ziyaret ve programlara katıldı.

Yiğitbaşı, "Misafiriniz Olmaya Geldik" projesi kapsamında Ece Mahallesi'nde yaşayan NATO tatbikatından dönerken 4 Nisan 1953'te Çanakkale Boğazı Nara Burnu önlerinde İsveç bandıralı "Naboland" gemisiyle çarpışarak batan Dumlupınar denizaltısında bulunan 93 yaşındaki emekli astsubay Mustafa Pekbey'in evinde ziyaret etti.

Ziyarette, Pekbey ile sohbet eden Yiğitbaşı, vatan için gösterdiği fedakarlıklar için teşekkür etti.