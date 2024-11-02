Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, Sandıklı'da ziyaretlerde bulundu

        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Sandıklı'da ziyaret ve programlara katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 13:45 Güncelleme: 02.11.2024 - 13:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, Sandıklı'da ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Sandıklı'da ziyaret ve programlara katıldı.

        Yiğitbaşı, "Misafiriniz Olmaya Geldik" projesi kapsamında Ece Mahallesi'nde yaşayan NATO tatbikatından dönerken 4 Nisan 1953'te Çanakkale Boğazı Nara Burnu önlerinde İsveç bandıralı "Naboland" gemisiyle çarpışarak batan Dumlupınar denizaltısında bulunan 93 yaşındaki emekli astsubay Mustafa Pekbey'in evinde ziyaret etti.

        Ziyarette, Pekbey ile sohbet eden Yiğitbaşı, vatan için gösterdiği fedakarlıklar için teşekkür etti.

        Pekbey de Vali Yiğitbaşı'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Ardından Yiğitbaşı, Sandıklı Gönüllü Hanımlar Derneğinin 10. yıl kutlama programına katılarak dernek üyeleri kadınların sergilediği tiyatro gösterisini izledi.

        Yiğitbaşı'nın programlarına, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Dağlı, Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, Belediye Başkanı Adnan Öztaş, kurum müdürleri ve üniversite öğrencileri de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cani, 6 yaşındaki Şirin'i boğarak öldürmüş!
        Cani, 6 yaşındaki Şirin'i boğarak öldürmüş!
        Daha 19 yaşındaydı... Şarjdaki bisiklet bataryası ölümü oldu!
        Daha 19 yaşındaydı... Şarjdaki bisiklet bataryası ölümü oldu!
        Anne babalar dikkat! Tuna bebek 10 aylıktı! Büyük acı!
        Anne babalar dikkat! Tuna bebek 10 aylıktı! Büyük acı!
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Afetlerin yıkıcılığı 14 yılda 2.5 kat arttı!
        Afetlerin yıkıcılığı 14 yılda 2.5 kat arttı!
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Dizi oyuncusu hırsızlıktan yakalandı
        Dizi oyuncusu hırsızlıktan yakalandı
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Fıstık yiyip tetiğe basmıştı! Kanlı hesaplaşmanın nedenini anlattı!
        Fıstık yiyip tetiğe basmıştı! Kanlı hesaplaşmanın nedenini anlattı!
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Yaşlanan nüfus kanseri artırıyor! Her yıl 30 binden fazla kişi prostat kanseri tanısı alıyor
        Yaşlanan nüfus kanseri artırıyor! Her yıl 30 binden fazla kişi prostat kanseri tanısı alıyor
        Akılalmaz olay! Yaşlı kadını 1 yılda 33 milyon TL dolandırdılar!
        Akılalmaz olay! Yaşlı kadını 1 yılda 33 milyon TL dolandırdılar!
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        2024 emeklisi ocakta zam alacak mı?
        2024 emeklisi ocakta zam alacak mı?
        Bu haftanın öne çıkanları
        Bu haftanın öne çıkanları
        S&P'den 1 yılda 2'nci not artırımı
        S&P'den 1 yılda 2'nci not artırımı
        İhracatta ekim rekoru
        İhracatta ekim rekoru
        Hollanda'da Andy Warhol'un eserleri çalındı
        Hollanda'da Andy Warhol'un eserleri çalındı

        Benzer Haberler

        Başkan Burcu Köksal: Gel deyince gelen, git deyince gidenlerden olmadım
        Başkan Burcu Köksal: Gel deyince gelen, git deyince gidenlerden olmadım
        Afyonkarahisar'da indikleri minibüsün çarptığı 2 kadın yaralandı
        Afyonkarahisar'da indikleri minibüsün çarptığı 2 kadın yaralandı
        Afyonkarahisar'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Afyonkarahisar'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Afyonkarahisar'dan kısa kısa
        Afyonkarahisar'dan kısa kısa
        Eber Gölü'nde 1 haftadır süren sazlık yangını söndürüldü
        Eber Gölü'nde 1 haftadır süren sazlık yangını söndürüldü
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Afyonkarahisar'da konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Afyonkarahisar'da konuştu: