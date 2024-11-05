Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, Çay'da incelemede bulundu

Yiğitbaşı'nın, programlarına, Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan ile İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay eşlik etti.

Belediye Düğün Salonu'nda, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelen Yiğitbaşı, istek ve talepleri dinledi.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Çay ilçesinde bir dizi ziyaret ve programlara katıldı.

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