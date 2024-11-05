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        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, Çay'da incelemede bulundu

        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Çay ilçesinde bir dizi ziyaret ve programlara katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 16:15 Güncelleme: 05.11.2024 - 16:20
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        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, Çay'da incelemede bulundu
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        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Çay ilçesinde bir dizi ziyaret ve programlara katıldı.

        Yiğitbaşı, İlçe Kaymakamı Fatih Topuz'u ziyaret ederek, bilgi aldı.

        Belediye Düğün Salonu'nda, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelen Yiğitbaşı, istek ve talepleri dinledi.

        Yiğitbaşı'nın, programlarına, Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan ile İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay eşlik etti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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