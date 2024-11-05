Afyonkarahisar'da kamyonetinde silahla vurulan kişi öldü

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, Çepni köyü-Hocalar arasında 20 V 3279 plakalı kamyonetiyle seyir halinde bulunan S.A'ya (62), yol kenarından kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce silahla ateş edildi.

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