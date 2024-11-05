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        Afyonkarahisar'da kamyonetinde silahla vurulan kişi öldü

        Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde kamyonetinde silahla başından vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 22:54 Güncelleme: 05.11.2024 - 23:06
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        Afyonkarahisar'da kamyonetinde silahla vurulan kişi öldü
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        Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde kamyonetinde silahla başından vurulan kişi hayatını kaybetti.

        İddiaya göre, Çepni köyü-Hocalar arasında 20 V 3279 plakalı kamyonetiyle seyir halinde bulunan S.A'ya (62), yol kenarından kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce silahla ateş edildi.

        Başından vurulan S.A'nın kamyoneti, girdiği şarampolde durdu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Hocalar Devlet Hastanesine kaldırılan S.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olay yerinde incelemede bulunan ekipler, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Öte yandan, S.A'nın yaşadığı köyde bir aileyle aralarında husumet bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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