BBP Genel Başkan Yardımcısı Güney, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu.

Güney, partisinin il başkanlığına gerçekleştirdiği ziyarette, İsrail'in vahşetine sessiz kalmayacaklarını söyledi.

Hukuksuzluğa rıza göstermeyeceklerini belirten Güney, "Gücümüz ne kadarına yetiyorsa o kadar kardeşlerimize destek olacağız. Şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu'nun korkmayan, korkutulamayan dava arkadaşları olmaya devam edeceğiz. Bir kez daha, İsrail'in soykırımcı yönetiminin saldırılarında hayatını kaybeden yavrulara, kadınlara, yaşlılara, velhasıl on binlerce kardeşimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.