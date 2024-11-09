Afyonkarahisar'dan kısa kısa
Sandıklı ilçesinde üniversite öğrencilerine yönelik seminer düzenlendi.
Sandıklı ilçesinde üniversite öğrencilerine yönelik seminer düzenlendi.
Meslek yüksekokulunda "Haritacılık Faaliyetleri ve Harita Ölçme Cihazlarının Tanıtımı” semineri gerçekleştirildi.
Bir firma temsilcisi tarafından verilen seminere, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Semirin ardından katılımcılara belge ve hediye takdimi yapıldı.
- Çay'da üniversite öğrencilerine moral gecesi yapıldı
Çay ilçesindeki meslek yüksekokulundaki öğrenciler için sınav öncesi moral gecesi düzenlendi.
Belediye düğün salonundaki programa, Çay Belediye Başkanı Yaşar Kemal Kantartopu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.
Müzikli eğlencede öğrencilere, ikramlarda bulunuldu.
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