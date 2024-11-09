Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'dan kısa kısa

        Sandıklı ilçesinde üniversite öğrencilerine yönelik seminer düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 13:14 Güncelleme: 09.11.2024 - 13:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'dan kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sandıklı ilçesinde üniversite öğrencilerine yönelik seminer düzenlendi.

        Meslek yüksekokulunda "Haritacılık Faaliyetleri ve Harita Ölçme Cihazlarının Tanıtımı” semineri gerçekleştirildi.

        Bir firma temsilcisi tarafından verilen seminere, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Semirin ardından katılımcılara belge ve hediye takdimi yapıldı.

        - Çay'da üniversite öğrencilerine moral gecesi yapıldı

        Çay ilçesindeki meslek yüksekokulundaki öğrenciler için sınav öncesi moral gecesi düzenlendi.

        Belediye düğün salonundaki programa, Çay Belediye Başkanı Yaşar Kemal Kantartopu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

        Müzikli eğlencede öğrencilere, ikramlarda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Öfke sorunu var" denilen Enes için "Sakindir" ifadesi!
        "Öfke sorunu var" denilen Enes için "Sakindir" ifadesi!
        Sonbahar yağmurları başlıyor!
        Sonbahar yağmurları başlıyor!
        Eşini boğarak öldürmüştü! "4 saniye sıktım"
        Eşini boğarak öldürmüştü! "4 saniye sıktım"
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Bakan Memişoğlu'ndan Aile Hekimliği Yönetmeliği ile Yenidoğan komisyonu açıklaması
        Bakan Memişoğlu'ndan Aile Hekimliği Yönetmeliği ile Yenidoğan komisyonu açıklaması
        Yenidoğan yoğun bakımlara sil baştan düzen geliyor
        Yenidoğan yoğun bakımlara sil baştan düzen geliyor
        Svensson göz dolduruyor!
        Svensson göz dolduruyor!
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Manken olmanın katı kuralları!
        Manken olmanın katı kuralları!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Mesajlaştığı kadının eşini öldürdü
        Mesajlaştığı kadının eşini öldürdü
        Haraç cinayetinin görüntüleri çıktı
        Haraç cinayetinin görüntüleri çıktı
        Takibe aldı
        Takibe aldı
        Musk, Trump ile değer kazandı
        Musk, Trump ile değer kazandı
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Misilleme yarışı
        Misilleme yarışı
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks

        Benzer Haberler

        Cinayete neden olan husumet, komşular arasındaki arazi tartışmasından çıkmı...
        Cinayete neden olan husumet, komşular arasındaki arazi tartışmasından çıkmı...
        Afyonkarahisar'da yedek parça dükkanında çıkan yangın söndürüldü
        Afyonkarahisar'da yedek parça dükkanında çıkan yangın söndürüldü
        Direksiyon başında vurulan sürücünün katili, öldürdüğü kişinin oğlu çıktı
        Direksiyon başında vurulan sürücünün katili, öldürdüğü kişinin oğlu çıktı
        Afyonkarahisar'da tırda 2 milyon makaron ele geçirildi
        Afyonkarahisar'da tırda 2 milyon makaron ele geçirildi
        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili yakalanan şüphe...
        Afyonkarahisar'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili yakalanan şüphe...