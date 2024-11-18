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        Afyonkarahisar'da asayiş

        Afyonkarahisar'da hakkında 20 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 15:51 Güncelleme: 18.11.2024 - 16:04
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        Afyonkarahisar'da asayiş
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        Afyonkarahisar'da hakkında 20 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.V'yi Ataköy Mahallesi'nde yakaladı.

        Firari hükümlü, yapılan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        - Polis ekiplerinden trafik ve asayiş denetimi

        Afyonkarahisar'da polis ekipleri, kentte trafik ve asayiş denetimi yaptı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırlık ve Kent Ormanı bölgesinde trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirdiği bildirildi.

        - Afyonkarahisar'da yoldaki mazgalları çalan kişi yakalandı

        Afyonkarahisar'ın yoldaki mazgalı çalan şüpheliye adli işlem uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kanlıca Mahallesi'ndeki yoldaki bir mazgalı çalınmasıyla ilgili şüpheli, A.İ.Ş'yi yakaladı.

        Ekipler, A.İ.Ş'ye adli işlem uyguladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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