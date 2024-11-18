Afyonkarahisar'da asayiş

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kanlıca Mahallesi'ndeki yoldaki bir mazgalı çalınmasıyla ilgili şüpheli, A.İ.Ş'yi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırlık ve Kent Ormanı bölgesinde trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirdiği bildirildi.

Afyonkarahisar'da polis ekipleri, kentte trafik ve asayiş denetimi yaptı.

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