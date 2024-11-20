Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ökten, "Afyonkarahisar Öğretmen Akademileri" programında konuştu:

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Türkiye'yi ve dünyayı anlayan nesiller yetiştirme gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen "Afyonkarahisar Öğretmen Akademileri" programına katılan Ökten, yaptığı konuşmada, öğretmenliğin en itibarlı mesleklerden olduğunu söyledi.

Öğretmenlerin hayatlara dokunduğunu anlatan Ökten, "Türkiye'yi ve dünyayı anlayan nesiller yetiştirme gayreti içerisindeyiz. Öğretmenlerin değişmezleri var. Bu değişmezlerin her zaman ve çağda kuşağımız olması gerekiyor. Bir hareket noktası olarak iki konuyu ele aldık. Günümüzün hızlı değişen ihtiyaçlarını destekleyen öğretmenlik becerilerimizi geliştirip yetkinlik kazanmak, sosyal ve duygusal becerilerimizle bilim alanımız arasında bir insicam inşa etmek, birbirimizi dinleyebilmek, kendimizi ifade edebilmek." ifadelerini kullandı.

Bir öğretmenin kendisini geliştirirken dikkat etmesi gereken konulara işaret eden Ökten, şöyle devam etti:

"Öğrencilere daha faydalı olabilmek için kendimizin inşasını nasıl sürdürebiliriz? 'Ben kimim?' Kimlik arayışı beşerin en temel problemidir. Kendimizi devamlı surette tanımlamaya çalışırız. Kendimizi tanımladığımız sürece hayatta istikametimizi çizebilir, eylemlerimize yön veririz. Kimlik, değerlere göre tanımlanır. Değer eylemle görünür. Her eylemin bir irade sebebi vardır. Hayatta bunu yansıtmak üzere eylem yapılır. Eylem, kimliğimizi görünür kılar. Ama önce kendimize karşı varlığımızı ispatlarız. Sonra ötekine gösteririz. Değer, eylemimizle görünür hale gelir, ortaya çıkar."